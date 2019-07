Djokovic voor zesde keer naar finale Wimbledon

Djokovic was in de eerste set in 37 minuten met 6-2 te sterk voor Bautista Agut, maar de 31-jarige Spanjaard was in de tweede set een stuk sterker: 6-4. De derde set ging weer met 6-3 naar Djokovic. In de vierde set maakte Djokovic het uiteindelijk af met 6-2. Bautista Agut was een verrassende naam in de halve finale op Wimbledon. De 31-jarige Spanjaard kwam eerder dit jaar ook al tot de kwartfinale op de Australian Open, maar op Wimbledon kwam hij voorheen nog niet verder dan de vierde ronde en vorig jaar deed hij niet eens mee in Londen.