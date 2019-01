Djokovic zeer te spreken over prijzenpot Australian Open

EK sprint Leerdam vierde op 500 meter, Herzog koerst af op eindwinst

12:46 Jutta Leerdam is op de tweede 500 meter bij de EK sprint in Collalbo vierde geworden in 38,45. De winst ging naar klassementleidster Vanessa Herzog in 37,62. De Oostenrijkse heeft daardoor een royale marge op de afsluitende 1000 meter van vanmiddag. Leerdam staat in het tussenklassement nu vierde.