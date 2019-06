Djokovic zonder setverlies naar halve finale tegen Thiem

Met goed doordacht spel van beide kanten ging het lange tijd gelijk op in de openingsset. Tot een 4-4 stand, toen Zverev na een fraaie rally zijn vierde breakpoint van de wedstrijd verzilverde. Hij mocht dus serveren voor de set, maar dat mislukte. Djokovic sloeg bij zijn eerste mogelijkheid op een break toe, haalde vervolgens zijn eigen game wél binnen en zag zijn Duitse opponent een dubbele fout slaan op setpoint tegen: 7-5.



Waar Djokovic aan het begin van de tweede set doordenderde en zijn hoge niveau vasthield, bleef Zverev achter. De nummer 1 van de wereld had al gauw een gaatje geslagen en gaf dit niet meer uit handen. Het drama was voor Zverev compleet toen hij in zijn eigen game bij 5-2 liefst vier dubbele fouten sloeg. Zo kwam de Serviër op één set van zijn eerste halvefinaleplaats sinds zijn enige toernooizege in Parijs in 2016, en zijn negende in totaal.



Dat liet Zverev echter niet zonder slag of stoot gebeuren, wat vroeg in de derde set tot een opmerkelijk moment leidde. Djokovic sloeg zijn racket kapot op het Franse gravel en was zichtbaar geïrriteerd, maar de mondiale nummer 5 kon hiervan niet profiteren. In tegendeel juist, want het was de kampioen van drie jaar geleden die als eerste een break wist te forceren bij 3-2. Het verzet was definitief gebroken en zo liep Djokovic makkelijk uit naar de winst en de daarmee gepaard gaande halvefinaleplaats.