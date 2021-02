Dodig en Polasek sterkste mannendubbel in Melbourne

TRANSFER Ruud van den Dungen en Jelle Schijve­naars kiezen samen voor Helson Helchteren

20 februari Middenvelder Ruud van den Dungen (31) uit Heeze en de Veldhovense spits Jelle Schijvenaars (33) gaan volgend seizoen bij Helson Helchteren voetballen in de Belgische Eerste Provinciale. Van den Dungen kwam in het seizoen 2017-2018 al eerder voor die club uit en is sinds vorige zomer speler van SV Herkol. Schijvenaars zat sinds de zomerstop zonder club, nadat hij in november 2019 een kruisbandblessure opliep als speler van UNA.