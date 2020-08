Dominante Van Gerwen toont tegen Smith vleugje van heersende jaren, Durrant verstevigt koppositie

Van Gerwen werd in de eerste ronde van de wedstrijd direct gebroken door Smith, maar De Groene Sloopkogel herstelde zich meteen door de Engelsman terug te breken. Het bleek de opmaat voor een openingsfase waarin de twee darters gulzig elkaars legs afsnoepten. In de eerste zes legs konden er vijf breaks worden genoteerd. Uiteindelijk liep de Nederlander uit naar een 8-5 overwinning.

De Vlijmenaar boekte zijn tweede zege sinds de herstart van het Premier League-seizoen. Eerder won hij met 6-8 van Nathan Aspinall. Gisteravond verloor de vijfvoudig Premier League-winnaar nog van Gerwyn Price (4-8). Van Gerwen viel door die nederlaag tijdelijk buiten de top vier, maar klom vanavond weer over Nathan Aspinall heen. ,,Dit doet me heel goed’’, zei de opgeluchte darter na afloop voor de camera’s van RTL 7.

Aspinall ging in de eerste partij van de avond nipt onderuit tegen Gary Anderson. Aspinall knokte zich na een 1-4 achterstand tegen de voormalig wereldkampioen terug in de wedstrijd, maar kwam uiteindelijk net tekort om de Schot écht pijn te doen. Anderson won met 6-8 en bleef daarmee in het spoor van Premier League-koploper Glen Durrant.

Gerwyn Price was in een sensationele wedstrijd te sterk voor Peter Wright (6-8). Wright baarde opzien door bijna voor de tweede avond op rij een negendarter te gooien, maar de flamboyante Snakebite miste in de zevende set de beslissende pijl. Koploper Glen Durrant bevestigde zijn blakende vorm door met klinkende cijfers van Daryl Gurney te winnen. Bijna noteerde Durrant een whitewash, maar Gurney redde in de laatste legs de eer (8-3).