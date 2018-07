Dominic Frenken is de kasseienvreter van de ED Lezerstour

John Degenkolb kwam in de negende etappe als eerste over de streep in Roubaix. Hij klopte zijn vluchtmakkers Greg van Avermaet en Yves Lampaert in de sprint. In de ED Lezerstour bleek Dominic Frenken uit Budel de kasseien het beste te verteren. Zelfs het uitvallen van de door hem geselecteerde Richie Porte bracht de dagzege niet in gevaar.

Frenken liet met 279 punten in de strijd om de ritzege Pim Bollen uit Eindhoven en Tiny Vermeulen Wigmans uit Valkenswaard achter zich, zij scoorden respectievelijk 274 en 268 punten. Niemand van dit drietal had de Belgische kampioen Lampaert geselecteerd. Daarnaast had Frenken van de eerste negen coureurs uit de rituitslag de nummer vier Philippe Gilbert niet geselecteerd. Dat hadden Bollen en Vermeulen Wigmans wel gedaan, maar Frenken had Jasper Stuyven in zijn team opgenomen.

De kasseien zorgden in Frankrijk slechts voor kleine wijzigingen in het algemeen klassement. Een enkele klassementsrenner zakte weg, zoals Rigoberto Uran of viel zelfs uit zoals Porte. Ook in de top van de ED Lezerstour veranderde er weinig. Jos Wullems gaat de rustdag in met de gele trui om zijn schouders. De Somerenaar gaat na negen dagen aan de leiding met 2375 punten. Hij zag wel naaste achtervolgster Marit Botteram uit Veldhoven naderen tot op veertien punten: 2361. De derde plaats op het podium wordt ingenomen door Koen Bloks uit Helmond. Hij passeerde Karin Sleegers uit Gemert die van het podium viel en zakte naar de vijfde plaats. Tussen hen in staat Martien van Helmond uit Deurne.