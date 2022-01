Domper voor Botic van de Zandschulp na gemiste kansen op stunt

Botic van de Zandschulp is er op het ATP-toernooi in Melbourne niet in geslaagd om door te dringen tot de halve finale. De Nederlander verloor in een meeslepend gevecht van Grigor Dimitrov: 6-7 (5) 6-0 7-5.

Van de Zandschulp (de nummer 57 van de wereld) en de als derde geplaatste Dimitrov (nummer 28 van de wereld) maakten er een geweldige partij van. Al vanaf de eerste set was het duel tussen de Nederlander en de Bulgaar een meeslepend duel.

Na vier games in de eerste set die op service liepen, plaatste Van de Zandschulp de eerste break voor 3-2, maar de Bulgaar brak direct terug: 3-3. In een boeiend gevecht wonnen beide spelers nog drie servicegames, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Met een aantal zwaarbevochten punten bracht Van de Zandschulp daarin de stand op 5-3, waarna het pleit beslecht leek. Dimitrov vocht zich echter knap terug, maar op 6-5 in de tiebreak etaleerde de Gelderlander zijn klasse eens temeer: hij plaatste zijn tweede minibreak en pakte de set.

Volledig scherm Botic van de Zandschulp. © EPA

Zo spannend als de eerste set was, zo eenzijdig was de tweede. Dimitrov schakelde een tandje bij, wat al snel resulteerde in een 0-2 voorsprong voor de voormalig nummer drie van de wereld. In een spannende derde game werd Van de Zandschulp, die de set begon met serveren, opnieuw gebroken en daarmee was de koek wel op voor deze set. Dimitrov liep gemakkelijk uit naar 0-5 en serveerde de set simpel uit.

In de derde set begon Van de Zandschulp weer met serveren. Hij speelde weer met de agressie die hem de eerste set had opgeleverd. Beide spelers wonnen hun servicegames zonder al teveel moeite en in een mum van tijd stond het 3-2 voor de Nederlander. Na een backhandmisser van Dimitrov was het meteen raak op het eerste breakpunt en liep Van de Zandschulp uit naar 5-2. Dimitrov kwam nog wel terug naar 5-3, maar toen Van de Zandschulp twee matchpoints had leek de zege veiliggesteld.

Niets bleek minder waar: toen Van de Zandschulp, die vooral op de backhand van Dimitrov succes had, op matchpoint de forehand van de Bulgaar opzocht, sloeg die meteen toe en Dimitrov kwam zelfs helemaal terug tot 5-5. In een bewogen elfde game waarin twee tijdswaarschuwingen werden uitgedeeld aan Van de Zandschulp, misten beide spelers maar liefst vier kansen op een 6-5 voorsprong. Nadat Van de Zandschulp ook zijn vijfde gamepoint onbenut had gelaten, was het Dimitrov die de bloedstollende game naar zich toe wist te trekken en een 6-5 voorsprong nam. Ondanks twee dubbele fouten van Dimitrov in de daaropvolgende game, gaf hij de zege daarna niet meer uit handen.

In de halve finales treft Dimitrov de Amerikaanse nummer 112 van de wereld, Maxime Cressy. De andere halve finale gaat tussen Rafael Nadal en de Fin Emil Ruusuvuori. Nadal plaatste zich voor de halve finale, omdat Tallon Griekspoor zich met een voetblessure moest afmelden voor zijn kwartfinalepartij tegen de Spanjaard.