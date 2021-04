Doorbraak van een bleue puber in het Brabantse zand

Dat er een zeldzaam crosstalent zat aan te komen, was bij insiders al langer bekend. Op die bewuste aprilzondag in 2010 brak de bleue puber Jeffrey Herlings definitief door. Het gemak waarmee de 15-jarige Elsendorper de grand prix op het volgepakte Eurocircuit in Valkenswaard naar zijn hand zette, verbaasde zelfs vader Peter. Herlings senior was zelf in zijn tijd een noeste werker op de motorfiets die nooit de internationale top haalde.