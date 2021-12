Drama voor Michael van Gerwen: drievoudig wereldkampioen test positief en ligt uit WK darts

Van der Voort leefde vooraf mee met zijn collega Van Gerwen. ,,Of ik me nu zorgen maak over Michael?”, reageerde Van der Voort bij RTL 7. ,,Natuurlijk. Vanaf het moment dat ik positief testte, heb ik tegen hem gezegd dat hij totaal niet meer bij mij in de buurt mag komen. Tot nu toe was de uitslag steeds negatief bij zijn testen. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje, is gebleken.”