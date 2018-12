Driemaal is scheepsrecht voor Meulenkamp

Het begin van de Braziliaan was meteen indrukwekkend. De nummer 141 van de Order of Merit won de eerste set met 3-0 en een gemiddelde van 100. Het was dus meteen achtervolgen geblazen voor The Bomb, die ook in de tweede set al snel gebroken werd. Bij 2-0 achter won de Nederlander zijn eerste leg, en hij kreeg in de leg erna ook kansen om terug te breaken, maar zag Portela zijn voorsprong verdubbelen.



In de derde set leek Meulenkamp het dan toch gevonden te hebben. De triples vielen steeds beter, het gemiddelde schoot omhoog en in de derde leg gooide hij een fraaie 124-finish. De nummer 49 van de wereld pakte hem met 3-1 en deed datzelfde in de daaropvolgende set om een beslissende set af te dwingen.



Meulenkamp brak Portela meteen, maar kon niet voorkomen dat zijn opponent in de leg erna hetzelfde deed. Meulenkamp ging opnieuw niet bij de pakken neerzitten en liep weg bij Braziliant. Na een aantal gemiste matchdarts was het dan uiteindelijk toch raak op dubbel 3.



,,Drie keer scheepsrecht? Daar Dacht ik niet aan. Ik wilde gewoon die partij winnen. Ik kwam 2-0 achter en dacht: kom op, Ron. Ik weet dat ik kan vechten, dat heb ik laten zien. Hier heb ik hard voor gewerkt, ik ben ook veel afgevallen. Nu ben ik een ronde verder op het WK, maar ik ben er nog niet waar ik wil zijn. Morgen verder.””



Meulenkamp neemt het in de volgende ronde op tegen de als tiende geplaatste Michael Smith.



Het WK Darts is van 13 december tot en met 1 januari live te volgen via RTL7 en RTL 7 Darts Radio. De samenvattingen en reacties zijn te zien op AD.nl.