Droomduo Williams/Murray wint ook tweede partij

Rojer moet na ware thriller toch het hoofd buigen op Wimbledon

21:37 Jean-Julien Rojer is er met zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau niet in geslaagd om tot de halve finales van Wimbledon door te stoten. In een slopende thriller van vijf sets kwam het koppel nét tekort tegen de Colombiaanse combinatie Juan Sebastián Cabal/Robbert Ferrah: 4-6, 6-3, 7-6 (8), 4-6, 9-11.