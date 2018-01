Droomfinale mogelijk in Melbourne

PSV op de valreep naar dik verdiend gelijkspel tegen Corinthians

8:04 PSV is na een wedstrijd nog in de race voor winst in het toernooi om de Florida Cup. De ploeg van Phillip Cocu leek in het Orlando City Stadium de oefenwedstrijd tegen de Braziliaanse kampioen Corinthians te verliezen, maar kon op het nippertje de gelijkmaker binnentikken: 1-1. Sam Lammers was de gevierde man. PSV verloor wel de bijbehorende strafschoppenserie, omdat Lammers als enige in de penaltyserie miste.