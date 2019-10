Droomweek voor Zinchenko: plaatsing voor EK en presentatrice zegt ja

Maandagavond stond Zinchenko nog als een dolle om Sedan heen te springen toen zij de spelers van Oekraïne interviewden na de 2-1 zege op Portugal, waarmee het ticket voor het EK 2020 was veiliggesteld. Vandaag keerde Zinchenko terug in het Olympisch Stadion in Kiev, waar hij met honderden rozen en een ring een ‘ja’ uit Sedan kreeg. “De belangrijkste ja in mijn leven” schreef Zinchenko bij zijn foto op Instagram. “Siiiiiiii” was de korte, maar krachtige tekst van Sedan op haar account.