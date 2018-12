Dubbele primeur voor Kromowidjojo op gouden 50 meter vlinderslag

Haar wereldtitel op de 50 meter vlinderslag in het 25-meterbad van Hangzhou was voor Ranomi Kromowidjojo haar eerste WK-goud ooit op deze afstand. Bovendien dook ze voor het eerst van haar leven onder de 24,5 seconden op de 50 vlinder: 24,47.

De Zweedse kwam tot deze tijd in een supersnel badpak dat sinds 2010 is verboden. Kromowidjojo was sinds vorige maand al houder van het officieuze wereldrecord. Toen klokte ze op de wereldbeker in Tokio 24,51. Na 2009 is er nooit iemand sneller geweest op de 50 vlinder dan 'Kromo'. Zelfs de Zweedse superster Sarah Sjöström kwam nooit verder dan 24,52.