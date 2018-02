Dubbeltitel voor Haase en Middelkoop in Sofia

Hockeysters zijn wereldtitel in de zaal kwijt

14:55 De Nederlandse hockeysters zijn hun wereldtitel in de zaal kwijt. Gastland Duitsland was in de finale in Berlijn net iets sterker: 2-1. Oranje was in de tweede helft wel op voorsprong gekomen door een benutte strafbal van Lieke van Wijk (Udenhout), maar in het laatste kwartier boog het Duitse team de achterstand om. Nike Lorenz maakte vanuit een strafbal gelijk, waarna Anne Schröder de winnende goal maakte.