Dubbeltitel voor Schuurs in Charleston: ‘Melichar en ik vullen elkaar uitstekend aan’

Het was hun tweede toernooizege van dit jaar, de derde sinds de start van hun samenwerking afgelopen najaar. Vorig jaar wonnen ze het toernooi van Straatsburg. Dit jaar waren ze al de besten op de Qatar Open in Doha. Tussendoor bereikten Schuurs en Melichar de halve finales op de Australian Open. ,,We kennen elkaar goed en voelen elkaar goed aan”, zei Schuurs op een persconferentie na afloop van de finale. ,,Nicole heeft bijvoorbeeld een goede opslag en ik kom graag naar het net. Zo zetten we onze tegenstanders vaak onder druk. We zijn goede vrienden op de baan en buiten de baan. Dat helpt ons ook.” Voor Schuurs is het logisch dat ze zich volledig op het dubbelspel concentreert. ,,Toen ik nog singles speelde, was mijn hoogste notering op de wereldranglijst 512. In het dubbelspel presteer ik naar verhouding veel beter. Door mij volledig op het dubbelspel te concentreren word ik nog steeds beter.”

Eerste WTA-titel voor Koedermetova

De 23-jarige Russische tennisster Veronika Koedermetova heeft het graveltoernooi van Charleston in South Carolina gewonnen. In de finale versloeg ze de Montenegrijnse Danka Kovinic in 1 uur en 36 minuten in twee sets: 6-4, 6-2.



Het was de eerste WTA-zege voor Koedermetova, die in Charleston mede dankzij haar sterke opslag geen set verloor. De nummer 38 van de wereldranglijst stond voor de tweede keer in een finale. Begin dit jaar moest ze in Abu Dhabi de titel aan de Wit-Russische Aryna Sabalenka laten. Kovinic kon ook in haar derde WTA-finale geen zege afdwingen. In 2015 in Tianjin en in 2016 in Istanbul lukte dat evenmin.