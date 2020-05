'Duits voetbal van start na twee weken quarantaine'

Verzekeringskwestie Oud-junior van Schalke 04 blijkt 4 jaar na ‘dood’ springle­vend

5 mei Vier jaar lang werd in Duitsland gedacht dat Hiannick Kamba, een ex-jeugdspeler van Schalke 04, gestorven was bij een auto-ongeluk in Congo. Maar volgens de Duitse tabloidkrant Bild klopt dat niet en is Kamba springlevend. Zijn ex-vrouw wordt nu verdacht van verzekeringsfraude.