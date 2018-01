Duitse tennissers naar finale Hopman Cup

Niet Luuk de Jong, maar Ménez naar Club América

17:31 Luuk de Jong lijkt een Mexicaans avontuur te kunnen vergeten. De spits van PSV stond in de belangstelling van Club América, dat zo'n 7 miljoen euro over had voor de 27-jarige De Jong. De Mexicaanse club presenteerde vrijdag met de Fransman Jérémy Ménez echter een andere spits. Ménez komt over van de Turkse ploeg Antalyaspor, waarvoor hij slechts een half jaar voetbalde.