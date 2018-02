Duitse tennissters verrassen Wit-Rusland

Cant verdringt Kaptheijns van eerste plaats

11 februari De Belgische veldrijdster Sanne Cant heeft de leiding in het klassement van de Superprestige overgenomen van Maud Kaptheijns. De 27-jarige Cant, die vorige week in Valkenburg haar wereldtitel prolongeerde, schreef vandaag in Hoogstraten de voorlaatste wedstrijd van de reeks op haar naam.