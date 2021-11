Duitsland verrast Groot-Brittannië en plaatst zich voor laatste vier in Davis Cup

In de halve finales speelt Duitsland tegen de winnaar van het duel tussen Rusland en Zweden. Dat duel is donderdag in Madrid.



Daniel Evans zette de Britse ploeg vlot op voorsprong. De nummer 25 van de wereldranglijst liet Peter Gojowczyk kansloos: 6-1 6-2. De Duitser Jan-Lennard Struff verraste daarna tegen Cameron Norrie, die in het mondiale klassement op de twaalfde plaats staat. Struff zegevierde in drie sets: 7-6 (6) 3-6 6-2. In het beslissende dubbelspel sloegen Krawietz en Pütz opnieuw toe. Het excellerende duo versloeg Joe Salisbury en Neal Skupski in twee sets: 7-6 (10) 7-6 (5).