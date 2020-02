Duizenden fans Botafogo onthalen Keisuke Honda

Toon Gerbrands predikt eenheid bij PSV: ‘We moeten nu Europees voetbal halen’

7 februari De situatie bij PSV leidde vorige week tot een emotionele verklaring van technisch manager John de Jong bij PSV. Hij twijfelde over zijn aanblijven. Algemeen directeur Toon Gerbrands uitte vrijdag in Eindhoven ook zijn gevoelens, waarna hij een streep wil zetten onder de afgelopen weken en met vereende krachten door wil. Met John de Jong, die net als hij doorgaat. ,,Ook met mij is er het nodige gebeurd”, zei Gerbrands. ,,Ik heb de recherche op mijn dak gehad en mijn huis is beveiligd.”