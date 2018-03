Dutje Van der Vaart verknalde bijna transfer naar Spurs

De middenvelder had van toenmalig Real-coach José Mourinho al te horen gekregen dat hij op weinig speeltijd kon rekenen, want op zijn positie werd Mesut Özil aangetrokken. Toch wilde Van der Vaart het nog een seizoen in Madrid proberen en dus meldde hij zich op het trainingskamp van Oranje. ,,Om 16.00 uur belde mijn manager dat Tottenham interesse had. Ik vroeg of ik erover kon nadenken. Ik zette alles op een rijtje en deed toen een dutje’’, vertelt Van der Vaart tegen het voetbalblad FourFourTwo.



De Oranje-international schrok om 17.40 uur wakker. ,,Mijn manager was weer aan de telefoon. Hij vertelde dat ik meteen een besluit moest nemen. Ik dacht er heel even over na en antwoordde direct: ‘ja, laten we dit maar doen'. Ik had geen tijd om goed na te denken en het met iemand te overleggen. Het was puur op intuïtie. Maar ik ben blij met mijn snelle besluit. Ik voelde me erg thuis bij Spurs.’’