DVS en trainer Bosch gaan nog twee jaar met elkaar door

De intentie is om de ploeg uit Aalst-Waalre uit te bouwen naar een stabiele vierdeklasser. Bosch was eerder trainer bij de jeugd van UNA en had tot 2018 drie jaar Riethoven onder zijn hoede. DVS neem momenteel in de vijfde klasse D achter Pusphaira en DEES een derde plaats in. De achterstand op de Eindhovense studenten is twee punten. DVS speelde een wedstrijd meer.