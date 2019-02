Dzumhur naar kwartfinales in Rotterdam

De Bosniër Damir Dzumhur heeft bij het ABN AMRO-tennistoernooi van Rotterdam de kwartfinales bereikt. Dzumhur, de nummer 56 van de wereld, was in de tweede ronde in twee sets te sterk voor de Kazak Michail Koekoesjkin: 6-4 7-6 (3). Koekoesjkin had in de eerste ronde Robin Haase uitgeschakeld.