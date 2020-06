Een Belgische droomfinale, de titels van de Krajiceks en topambassadeur Rafter

F1-baas Brawn steunt Hamilton in strijd tegen racisme

20:46 Sportdirecteur Ross Brawn van de Formule 1 stelt zich vierkant op achter zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in zijn strijd tegen racisme. ,,Hij is een geweldige ambassadeur voor onze sport. Ik denk dat zijn recente uitlatingen zeer geloofwaardig zijn. We steunen hem volledig.”