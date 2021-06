Eerbetoon aan Maradona geeft Argentinië geen boost tegen Chili

In de vijfde speelronde van de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie is Argentinië in eigen land tegen Chili niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Ook Uruguay wist niet te winnen. Thuis tegen Paraguay bleef het 0-0. Brazilië, de lijstaanvoerder van de Zuid-Amerikaanse WK-groep, speelt vrijdagnacht in eigen land tegen Ecuador.

Volledig scherm Lionel Messi en Angel Di Maria vieren de openingstreffer van Argentinië, na een strafschop van Messi. © AFP In Estadio Único Madre de Ciudades in Santiago del Estero, in het noorden van Argentinië nabij de Chileense grens, zette Lionel Messi zijn ploeg na twintig minuten op voorsprong uit een strafschop. Lautaro Martínez werd gevloerd door Marípan en na consultatie van de VAR wees de Venezolaanse arbiter Jesús Valenzuela naar de stip. De Argentijnse aanvoerder voltrok het vonnis feilloos: 1-0.

Een kwartier later kwam Chili, waar de Uruguayaan Martín Lasarte voor het eerst als bondscoach op de bank zat, op gelijke hoogte. Charles Aránguiz lepelde een vrije trap hoog het strafschopgebied binnen, Gary Medel werkte de bal vallend voor het doel, waarna Alexis Sánchez geheel vrijstaand simpel kon binnentikken.

Kort voor rust voorkwam de Chileense doelman Claudio Bravo een nieuwe voorsprong van de Argentijnen. Hij haalde ternauwernood een fenomenale vrije trap van Messi uit de bovenhoek. In de tweede helft raakte de Argentijnse aanvoerder uit een vrije trap op bijna identieke wijze de kruising. Kort voor tijd ranselde Bravo nog een knal van Messi uit zijn doel.

Volledig scherm Alexis Sanchez tikt de gelijkmaker binnen. © AP

Voorafgaand aan het duel werd voor het stadion in Santiago del Estero in aanwezigheid van de Argentijnse ploeg een standbeeld onthuld van de op 25 november vorig jaar overleden Diego Maradona.

Uruguay gelijk

In stadion Cententario in Montevideo kwamen Uruguay en Paraguay niet verder dan 0-0. Halverwege de eerste helft leek de ploeg van Luis Suárez wel op voorsprong te komen via Jonathan Rodríguez, maar de goal werd geannuleerd wegens buitenspel van een ploeggenoot, hoewel op tv-beelden te zien was dat die niet deelnam aan het spel.

Bolivia won in Quito met 3-1 van Venezuela. Later vannacht ontmoeten Peru en Colombia elkaar in Lima. Brazilië, koploper in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep, speelt in de nacht van vrijdag op zaterdag in Porto Alegre tegen Ecuador.

Komende dinsdag is er opnieuw een speelronde in de Zuid-Amerikaanse WK-groep. Argentinië gaat dan op bezoek in Colombia, Uruguay speelt uit tegen Venezuela en Brazilië treft Paraguay in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción.