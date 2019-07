Eerste geplaatste Barty in een uur klaar met Van Uytvanck

Schade bij Asllani valt mee na dramati­sche aftocht in halve finale

11:37 Het zag er dramatisch uit, de manier waarop Kosovare Asllani in de slotseconden van de verlenging van de halve finale tegen de Oranje Leeuwinnen het strijdtoneel moest verlaten. De Zweedse sterspeler kreeg een bal in haar gezicht en moest daarna gestabiliseerd worden en per brancard naar de kant.