Conor McGregor vierst eerste kerst met zoontje

Hij mag de laatste tijd dan vooral negatief in het nieuws gekomen zijn, maar zelfs de grootste heethoofden vieren kerst. Conor McGregor geniet duidelijk van de eerste kerstavond met zijn zoontje Conor junior.

De Engelse pers bericht wel vaker over een vermeend vertrek van de middenvelder. Maar daar lijkt voorlopig nog niks van waar.

Maradona heft het glas vanuit Dubai

Diego Maradona wenst vanuit het vijfsterrenhotel Atlantis The Palm in Dubai al zijn volgers een fijne Kerst toe. En natuurlijk heeft Pluisje een goed glas wijn bij de hand.

Evra danst in kerstoutfit op het strand

Patrice Evra is de ongekroonde koning van Instagram. De goedlachse Fransman zit zonder club nadat zijn contract bij Olympique Marseille werd ontbonden. De 36-jarige linksachter verliest er zijn lach echter niet om en weet steeds weer te verbazen met zijn hilarische Instagramvideo's.

Kerstman op bezoek bij de Messi's

Lionel Messi was gistermiddag al trefzeker in de 0-3 overwinning bij Real Madrid en had dus al een goed weekend, maar vanavond kwam ook de kerstman nog op bezoek. Feliz Navidad, Leo!