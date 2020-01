Eerste nederlaag ooit voor Van Gerwen op Masters

Michael van Gerwen is verrassend snel uitgeschakeld op de Masters in Milton Keynes. De aanvoerder van de wereldranglijst, die de Masters al vijf keer won en ook zijn titel verdedigde, ging in de eerste ronde onderuit tegen Welshman Jonny Clayton met 10-6. Het was zelfs zijn eerste nederlaag ooit in het prestigieuze toernooi.