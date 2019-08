Eerste prijs voor De Boer met Atlanta United in Campeones Cup

Atlanta opende sterk in eigen huis en kwam al na vijf minuten spelen dankzij een doelpunt van Emerson Hyndman aan de leiding. Amper negen minuten later bracht Renato Ibarra de stand weer in evenwicht.

Na rust kreeg Atlanta meer grip op het duel. maar kon niet voorkomen dat América na een kwartier in de tweede helft op een voorsprong kwam. Lang kon de Mexicaanse ploeg hier niet van genieten, want nog geen twee minuten later zorgde Jeff Larentowicz met een loeihard afstandsschot voor de 2-2. Josef Martínez besliste in de 65e minuut het duel met de 3-2.