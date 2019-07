Eerste ronde eindstation Zverev en Tsitsipas

Ook Stefanos Tsitsipas kwam niet verder dan de eerste ronde op Wimbledon. De Griek verloor in vijf sets van de Italiaan Thomas Fabbiano: 6-4, 3-6, 6-4, 6-7, 6-3. Met de hakken over de sloot won hij de vierde set in een tiebreak, maar deze setwinst zorgde niet voor de energie die nodig was om de tweede ronde te bereiken. Daarmee won Fabbiano voor het eerst tegen een speler uit de top 10.