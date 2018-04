Egyptische voetbalfan per fiets naar WK

LIVE: Ouderwetse inhaalrace voor Verstappen op komst?

16:03 Max Verstappen kent geen goed begin van het Formule 1-seizoen. In Australië werd hij zesde en in Bahrein crashte hij in de kwalificatie. De coureur van Red Bull begint daarom om 17.10 uur vanaf de vijftiende plek. Krijgen we een ouderwetse Max-show te zien in de woestijn van Bahrein?