Einde aan soap: Novak Djokovic verliest beroepszaak en moet Australië per direct verlaten

Australië was de voorbije weken in de ban van saga rond de nummer één van de wereld. Djokovic kreeg vrijdag te horen dat hij alsnog het land uit moet. De rechter vindt dat Minister van Immigratie Alex Hawke het recht heeft om eigenhandig het visum van Djokovic in te trekken. Daarbij speelt mee dat de Serviër de anti-vaccinatiebeweging in Australië zou versterken. Het is een beslissing ‘in het belang van het volk’.