Eindelijk vakantie voor Alaphilippe, McGregor traint voor titanenclash

McGregor traint voor titanenclash

Over ruim anderhalve maand is het zover. Het gevecht waar veel UFC-fans reikhalzend naar uitkijken tussen Conor McGregor en Khabib Nurmagomedov voor de Rus zijn titel in het lichtgewicht. Khabib postte gisteravond al een foto van zijn trainingskamp, en dus kon The Notorious niet achterblijven.