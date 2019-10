Eindhoven Marathon mikt op eindtijd rond 2 uur en 6 minuten, Choukoud op Olympische limiet

De bedoeling is dat de eerste groep halverwege doorkomt in een tijd van 1 uur en 3 minuten en iets daarboven. Vervolgens is het aan de sterkste loper van de dag om het karwei af te maken. Een van de favorieten voor de eindzege is Mutai Laban (31) uit Kenia, vorig jaar al goed voor een hoge klassering in het eindklassement met een tijd van 2 uur 7 minuten en 32 seconden.

Debutanten

Ook zijn jonge landgenoot Kerio Reuben (25) is op papier een van de toppers die aan het vertrek staan. Hij liep eerder dit jaar in Madrid een persoonlijk record dat net boven de 2 uur en 8 minuten lag. Naast hen is er een aantal debutanten op de marathon, met onder meer de Keniaan Bernard Kimani (26) en Kinde Atanaw uit Ethiopië. Zij hebben halve marathons gelopen met een eindtijd net boven het uur en willen nu op de volle marathon hun geluk beproeven.

Blikvanger uit Nederland is Khalid Choukoud (33), die naar eigen zeggen prima in vorm is. ,,Ik heb veel vertrouwen gekregen na de Tilburg Ten Miles van vorige maand. Daar liep ik het tempo waarin ik op de halve marathon op een eindtijd van ongeveer een uur zou zijn uitgekomen. De afgelopen jaren heb ik altijd in Rotterdam en Amsterdam gelopen en nu wil ik het een keer in Eindhoven proberen.” De Olympische limiet staat op 2 uur, 11 minuten en 30 seconden en Choukoud dankt dat die barrière te slechten is. ,,Eerder dit jaar heb ik in Rotterdam gelopen en toen was ik een stuk minder in vorm dan nu.”