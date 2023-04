Eindhovenaar Kevin van Veen blijft maar scoren in Schotland en maakt kans om topscorer te worden

Al achttien goals maakte Van Veen dit seizoen voor de Schotten in de competitie. Alleen Kyogo Furuhashi van Celtic maakt er meer (22). Tegen Livingston (3-0 zege) was in het in de negende minuut al raak, waarna de spits kort voor rust zijn tweede goal maakte. Even leek hij op weg naar een hattrick, maar na rust werd zijn derde goal afgekeurd.