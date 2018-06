Eindhovense Scheenaard snelste in halve finale wereldbeker roeien

Neuer moet door noodweer langer wachten op rentree

18:41 Het geduld van doelman Manuel Neuer wordt flink op de proef gesteld. De Duitse keeper heeft al sinds eind september geen wedstrijd meer gespeeld vanwege een breukje in zijn voet. Het is de bedoeling dat Neuer vanavond in de oefeninterland van Duitsland tegen Oostenrijk zijn rentree maakt, maar door noodweer in Klagenfurt is de aftrap al een paar keer uitgesteld.