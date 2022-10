EK Darts gaat van start in Dortmund: Michael van Gerwen op jacht naar vijfde EK-titel

DortmundMichael van Gerwen treft vrijdag Chris Dobey in de eerste ronde van het EK Darts, dat donderdagavond begint en nog tot en met zondag plaatsvindt in Dortmund. Ook Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Vincent van der Voort zijn van de partij in Duitsland. Zij spelen al direct op de eerste avond.

Van Gerwen is als tweede geplaatst op het EK, achter nummer 1 Luke Humphries. Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode zijn als respectievelijk twaalfde en dertiende geplaatst. Van Duijvenbode trapt vanavond het EK af met een partij tegen de Letse darter Madars Razma, waarna Danny Noppert in de derde partij in actie komt tegen de Engelsman Andrew Gilding.

Van der Voort heeft een pittige loting met Damon Heta als tegenstander, de Australiër in vorm. Hij won onlangs de Gibraltar Darts Trophy, nadat hij in de halve finale Van Gerwen had verslagen, en schreef ook de Players Championship 26 op zijn naam door Van Duijvenbode te kloppen in de eindstrijd. Van der Voort en Heta sluiten de donderdagavond af. Van Gerwen komt vrijdagavond pas in actie in de voorlaatste partij.

Het EK is, samen met de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals, een van de laatste grote toernooien voor het WK, dat in december van start gaat. Van Gerwen won tussen 2014 en 2017 vier keer op rij is daarmee recordhouder, samen met Phil Taylor die het toernooi ook vier keer won. Vorig jaar verloor Mighty Mike de finale van Rob Cross, die dit jaar in de eerste ronde tegen James Wade gooit.



Donderdag 27 oktober:

(13) Dirk van Duijvenbode v (20) Madars Razma

(16) Ryan Searle v (17) Martin Lukeman

(12) Danny Noppert v (21) Andrew Gilding

(4) Rob Cross v (29) James Wade

(1) Luke Humphries v (32) Krzysztof Ratajski

(9) Nathan Aspinall v (24) Josh Rock

(8) Michael Smith v (25) Karel Sedlacek

(5) Damon Heta v (28) Vincent van der Voort



Vrijdag 28 oktober:

(7) Dave Chisnall v (26) Stephen Bunting

(11) Dimitri Van den Bergh v (22) Daryl Gurney

(6) Joe Cullen v (27) Ross Smith

(15) Jose de Sousa v (18) Martin Schindler

3) Peter Wright v (30) Ryan Meikle

(14) Gerwyn Price v (19) Rowby-John Rodriguez

(2) Michael van Gerwen v (31) Chris Dobey

(10) Jonny Clayton v (23) Gabriel Clemens

