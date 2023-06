Ekaterina Alexandrova prolongeert titel Libéma Open: Russin verslaat landgenote in Rosmalen

Met samenvattingEkaterina Alexandrova heeft haar titel op het WTA-toernooi van Rosmalen geprolongeerd. De Russin versloeg haar landgenote Veronika Kudermetova in de finale van de Libéma Open in drie sets: 6-4, 4-6, 6-7 (3-7).

Een tiebreak in de derde set moest uiteindelijk beslissing brengen in de zenuwslopende partij, die uiteindelijk ruim drie uur duurde. Dat had voor een groot deel te maken met de regenval die de grasbaan in Rosmalen teisterde. De partij lag na de eerste set ruim een halfuur stil vanwege de regen. Uiteindelijk trok Alexandrova de partij vervolgens naar zich toe.

Alexandrova maakte het in de tiebreak na 2 uur en 52 minuten af op haar vierde wedstrijdpunt. In de derde set had Kudermetova op eigen service drie matchpoints weggewerkt. Alexandrova leek haar derde wedstrijdpunt al benut te hebben en vierde het winnen van het toernooi al. Ze gooide haar racket uit blijdschap tegen het gras, maar Kudermetova vroeg een challenge aan. De bal van Alexandrova bleek uit te zijn, waardoor er door gespeeld moest worden. Het draaide uit op een tiebreak en daarin was Aleksandrova duidelijk de betere.

Reactie Alexandrova

,,Van binnen was het een en al blijdschap toen ik de laatste bal in het net zag gaan”, zei Alexandrova, die op weg naar de eindstrijd geen set had verloren. ,,Ik hou van de omstandigheden hier, al was het niet makkelijk vandaag met de onderbrekingen.”

Voor Alexandrova was het de vierde titel uit haar loopbaan en de eerste van het seizoen. De 28-jarige Russin won het WTA-toernooi in Rosmalen daarmee voor de tweede keer op rij. Vorig jaar won Alexandrova in twee sets van Aryna Sabalenka.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Speelschema en uitslagen

• Bekijk hier alle uitslagen bij de mannen en vrouwen van Roland Garros 2023.

Bekijk hieronder onze tennisvideo's

Volledig scherm Ekaterina Alexandrova. © ANP