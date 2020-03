Elfrink & De Mos: ‘Unnerstall heeft PSV in de wedstrijd gehouden’

Oud-motorcros­ser Erwin Robins (41) uit Someren overleden bij ongeluk in Frankrijk

12:07 SOMEREN/NÎMES - Oud-motorcrosser Erwin Robins (41) is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het Zuid-Franse Nîmes. Hij zat in een bestelbusje met aanhangwagen dat tegen een pijler van een viaduct over de snelweg reed, mogelijk door een klapband.