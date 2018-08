Ellen Hoog geniet op Ibiza, Naomi van As doucht op de boot

Winnaar ED-Tour­spel Léon Kox uit Duizel gaat nu ook zelf fietsen

9:18 EINDHOVEN - ,,Ik heb nu geen excuus meer. Ik zal zelf ook moeten gaan fietsen." Dat zei Léon Kox (48) uit Duizel op de redactie van het ED in Eindhoven. Daar nam de kersverse wethouder in de gemeente Eersel in het bijzijn van zoontje Jur een gloednieuwe Scultura 300-racefiets van Merida in ontvangst.