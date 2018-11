Emery leert Engels via Peaky Blinders: ‘Het is wel een beetje agressief’

Unai Emery begon zijn klus als opvolger van Arsène Wenger met nederlagen tegen Manchester City (0-2) en Chelsea (3-2), maar de laatste maanden draait Arsenal uitstekend in de Premier League en Europa League. In de competitie boekte Arsenal vandaag al de vierde uitoverwinning, net zoveel als in het hele vorige seizoen onder Wenger. Zijn coaching en interviews doet Emery vanaf het begin gewoon in het Engels, maar de Spanjaard is nog niet helemaal tevreden over zijn uitspraak en woordenschat. ,,Ik probeer het zo goed mogelijk te spreken, maar het is lastig om tijd te vinden om het echt goed te leren. Ik kijk veel Engelse series en probeer dan ook goed op te letten,” zegt Emery. ,,Ik ben gek op Peaky Blinders, maar de taal die ze gebruiken is redelijk agressief en het Birmingham-accent is soms ook lastig te verstaan,” bekent hij.