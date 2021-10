Emma Raducanu hard onderuit bij eerste wedstrijd sinds US Open-titel

De Britse had op Flushing Meadows in New York een serie van tien wedstrijden zonder setverlies en pakte na te zijn gestart in de kwalificaties haar eerste grandslamtitel. In Indian Wells maakte ze echter veel onnodige fouten en verloor vijf keer haar eigen opslagbeurt.



,,Aliaksandra speelde een goede partij”, zei Raducanu, die als zeventiende was geplaatst. ,,Ze is een heel ervaren tegenstander die al jaren op de tour speelt. Ze was vandaag beter dan ik en verdiende het om te winnen.”