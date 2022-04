Emotioneel afscheidsduel voor Jens van Son, die een droom uit 2020 ziet uitkomen: 'Een brok in mijn keel’

Tennisser Jip van Assendelft trainde bij Kim Clijsters, werkte bij de Jumbo en droomt van de tennistop

Slecht spelen en winnen, of fenomenaal tennissen maar verliezen? Voor tennisser Jip van Assendelft (18) uit Nederweert is het antwoord op die vraag simpel. ,,In deze fase van mijn ontwikkeling kies ik voor het laatste. Je leert meer van verlies dan van winst.” Van Assendelft timmert aan zijn carrière, schuwt hard werken niet en droomt van de mondiale top 100.

