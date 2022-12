Engeland wil alles weten van WK-debutant Danny Jansen: ‘Weet je wat jouw bijnaam is? Niet Ruud Gullit, maar Ruud Mullet’

‘Harde’ oud-PS­V-trai­ner Kurt Linder op 89-jarige leeftijd overleden

Dein Zwitserland woonachtige Duitse voetbaltrainer Kurt Linder is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was tussen 1968 en 1972 ook coach van PSV, dat op dat moment nog niet de status had die de club nu heeft. PSV was weliswaar een grote club, maar behoorde nog niet structureel tot de top-drie van Nederland.

21:17