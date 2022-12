Engels international James Maddison geniet van WK darts en voorspelt: ‘Michael van Gerwen is gewoon te goed’

Ineens gaat er een opwinding door de zaal heen, gisteravond in het Alexandra Palace in Londen. Er komt een Engels international binnengelopen: Leicester City-middenvelder James Maddison. Bepaald geen onbekende voor de dartsfans overigens. Maddison bezocht al vaker het WK. Voordat hij op zijn stoel gaat zitten, filmt hij de fans die liedjes over mede-international Harry Maguire zingen, gaat hij met tientallen dartsfans op de foto, waarna hij ook nog even bij Sky Sports aanschuift.

,,Natuurlijk ben ik hier, iedereen weet dat ik een groot dartsfan ben”, zegt de 26-jarige middenvelder. Maddison geeft aan Joe Cullen aan te komen moedigen in zijn partij tegen Ricky Evans, waarna hij schetst dat de spelers van Leicester City ook regelmatig een pijltje gooien. ,,Het dartbord gaat altijd mee naar uitwedstrijden en het niveau is best wel goed eigenlijk. Veel spelers en jongens van de technische staf darten. Of ik de beste ben? Misschien wel, ja. Ik heb wel al een paar keer 180 gegooid. Ik ben inmiddels op het punt gekomen dat ik gestopt ben met het tellen van de 180'ers.”

Maddison werd met Engeland uitgeschakeld in de kwartfinale van het WK in Qatar tegen Frankrijk. ,,Heel teleurstellend, we dachten wereldkampioen te kunnen worden”, aldus Maddison, die uiteraard nog even in zijn glazen bol kijkt voor het WK darts. ,,De Engelse jongens maken zeker een kans: Nathan Aspinall, Luke Humphries. Michael Smith is een van de grote favorieten. Maar ik kan niet om Michael van Gerwen heen. Hij is gewoon te goed. Ik kijk alle toernooien en hij is dit jaar briljant geweest. Dus ja, Michael gaat winnen, al hoop ik dat de Engelse jongens het goed zullen doen.”

