Estafettegoud met Brabantse tintje: Eveline Saalberg liep juist goed door de zenuwen

Saalberg voelde veel spanning, vertelde ze na afloop tegen de NOS. Maar dat was juist goed, zo zei ze: ,,Ik merk dat ik met zenuwen beter loop. Ik was superzenuwachtig maar ik wist dat het me ging helpen.”

Saalberg kwam met gemengde gevoelens over haar vorm naar de EK. Een goede tijd (51.81) maandag in de series van de 400 meter individueel bracht het vertrouwen terug, ook al strandde ze dinsdag in de halve finale. ,,Ik zit weer in de flow van het begin van het seizoen.” Toen liep ze vier keer onder de 52 seconden.

Het was voor de bondscoach genoeg om Saalberg in te brengen voor het estafetteteam dat zaterdagavond de finale ging lopen. Precies was ze wilde. ,,Want met deze vorm wil ik zaterdag de estafette naar een hoger niveau tillen”, klonk het dinsdagavond nog in München.

Frisse meiden

De vraag was toen alleen of ze de kans kreeg dat te doen. In de halve finale werd ze alvast aan de kant gehouden. Het was een tactische keuze zodat ze fit aan de start van de finale kon beginnen. ,,Ja, dat was de bedoeling, dat we twee frisse meiden zouden hebben,” lachte ze, mede omdat de tweede ‘frisse meid’ Femke Bol was. Want ook Bol deed niet mee in de halve finale, maar zij had al een vol programma achter de rug op de 400 meter individueel en de 400 meter horden.

Als startloopster was de opdracht duidelijk: de aansluiting houden met de andere topfavorieten Polen en Groot-Brittannië. Saalberg gaf het stokje over aan Lieke Klaver, die maakte dat Nederland als eerste aan de derde ronde begon. Daarin moest Lisanne de Witte net als Saalberg vooral de aansluiting met ook België behouden.

Perfect

Vanaf de vierde plek rolde Bol vervolgens alles en iedereen op. De nieuwe ster van de vaderlandse atletiek liep recht in de armen van Saalberg. ,,Tactisch verliep het perfect”, vond Klaver. ,,Iedereen heeft gedaan wat ze moest doen.”

Bol raakte maar niet uitgesproken over de eindtijd: ,,De tijd is zo hard. Dat loop je niet zomaar.” Mede dankzij de dit jaar doorgebroken Eveline Saalberg uit Vessem dus. ,,Het mooie aan de 400 meter is dat er ook estafette is”, weet de Brabantse. Nog mooier is dat je goud kunt pakken met dat team.