Esther Cramer pakt met Annemieke Driessen vanuit het niets NK-zilver: ‘Vooral niet gaan stressen, anders wordt het compleet chaos’

De nieuwe koningen en koninginnen van het beachvolleybal heten Mart van Werkhoven/Thijs Nijeboer en Katja Stam/Wies Bekhuis. Zij veroverden gisteren in Breda de nationale titels. Esther Cramer uit Westelbeers was met haar gelegenheidspartner dicht bij een stunt.

Alsof ze al jaren de beste maatjes zijn, namen Esther Cramer en Annemieke Driessen het EK-startbewijs in ontvangst. In werkelijkheid speelden de twee beachvolleybalsters in Breda pas voor het eerst samen. En voor beiden werd het een toernooi om nooit te vergeten. Een zilveren NK-medaille met als bonus een ticket voor het Europees kampioenschap King of the Court komende week in Utrecht.

Quote Ik wilde graag hier in Breda spelen, omdat het de enige Brabantse stad in de hele tour is Esther Cramer (28)

De twee nieuwbakken teamgenoten konden hun geluk niet op. Omdat ze voor het NK beiden zonder partner zaten, werden ze in elkaars armen gedreven. Laura Overwater, de vaste partner van Cramer, heeft het beachseizoen al afgesloten. Ze heeft haar aandacht verlegd naar de zaal, waar ze onder contract staat bij de Belgische topploeg Asterix AVO Beveren. Vorige week in Zutphen vormde Cramer nog een koppel met Juliette van Duijnhoven. ,,Maar zij is afgelopen vrijdag getrouwd en wilde vandaag niet spelen.” Ook Annemieke Driessen, met 41 jaar een veterane in het beachcircuit, zat zonder partner. Cramer: ,,Beachvolleybal is niet zo’n heel groot wereldje. Als er dan nog iemand over i blijkt te zijn, is het snel geregeld. Ik wilde graag hier in Breda spelen, omdat het de enige Brabantse stad in de hele tour is.”

Onvoorspelbaar

Cramer en Driessen gingen in de halve finale al bijna kopje onder, konden ternauwernood een aftocht naar de herkansingen voorkomen. In de finale met vijf koppeltjes bleken de gedoodverfde favorieten Katja Stam en Wies Bekhuis een maatje te groot voor de concurrentie. Het zilver voelde voor de outsiders Cramer en Driessen als een overwinning. ,,Stiekem hoopte ik op een finaleplaats. King of the Court is zo onvoorspelbaar. Soms moet je een beetje geluk hebben. Dan zie ja aan onze ronde in de halve finale. Voor hetzelfde geld halen die anderen wat meer puntjes en dan lig je er gewoon uit.”

Het hippe, ietwat chaotische, King of the Court heeft zijn eigen spelregels en eigenaardigheden. Zo hadden Cramer en Driessen in de halve finale er baat bij om het vijftiende punt cadeau te doen aan Stam en Bekhuis, want dat betekende direct einde wedstrijd. Gezien de tussenstand waren ook Cramer en Driessen rechtstreeks door naar de finale.

Klein beetje tactiek

De volleybalster uit Westelbeers vindt deze spelvorm een leuk intermezzo, maar is meer liefhebber van het ‘gewone’ spelletje van twee tegen twee. ,,Ik ben meer van de echte tactieken. In een gewone wedstrijd kan het zijn dat je tactiek pas rendeert bij de 18. Hier is het gewoon ‘gaan, gaan, gaan’ met soms een klein beetje tactiek. Dit is conditioneel wel veel zwaarder. Ik heb wel geleerd dat je bij dit spelletje echt geduld moet hebben. Een keer komt het wel, maak je je serie. Je moet vooral niet gaan stressen, dan wordt het compleet chaos.”

Volledig scherm Annemieke Driessen (links) en Esther Cramer kunnen het bijna niet bevatten: NK-zilver plus een wildcard voor het Europees kampioenschap komende week in Utrecht. © Pim Waslander Fotografie

In de zaal speelde Cramer (28) jarenlang op het hoogste niveau, in Nederland en België. Nu speelt ze ‘lekker’ tweede divisie bij PSV in Eindhoven. ,,In het zand is het de hele zomer volle bak. Het sfeertje in het beachvolleybal is relaxter. Ik hoef maar met één persoon rekening te houden, dat is Laura. Wij hebben allebei een volledige werkweek. In de zaal zit je met twaalf mensen, moet je iedere week trainen en in de eredivisie zelfs vier keer.”

Cramer is afgestudeerd in medische technologie en heeft nu een promotiebaan aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ze hoopt voor het volgende beachvolleybalseizoen te promoveren. ,,Dat wordt nog even aanpoten.”