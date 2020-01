Europees kampioene Kastelijn uit Neerkant vierde op NK: ‘Meer zat er niet in’

Het parkoers was niet op het lijf van Steylaerts-777-renster Kastelijn (22) geschreven. ,,Het was niet mijn favoriete rondje. Ik heb hier woensdag verkend en nu viel het me mee. Het lag er net iets sneller bij omdat er paadjes in zijn gekomen.” De spannende vrouwenwedstrijd was na de mannenrace geprogrammeerd en dus was er deze zondag al veel spoorvorming ontstaan voor de vrouwen. ,, Hier zijn niet heel veel punten waar ik mijn power kwijt kon, het was bocht na bocht na bocht. Je ziet dat de anderen net iets harder door de bochtjes gaan en dan moet ik dat gaatje telkens weer dichten. Maar als je wilt winnen moet je alles kunnen”, relativeert Kastelijn, die maandag op trainingskamp naar Mallorca vertrekt.