Eurosport-commentator vergeet hele MLS-finale bij afscheidswedstrijd

De Eurosport-kijkers reageerden verbaasd op de opvallende teksten van Kramer. ,,Frank Kramer op Eurosport, een fenomeen. Intussen een dik kwartier bezig en nog niks over de wedstrijd gezegd, nu een eindeloze anekdote uit z’n leven aan het vertellen”, is een greep uit de reacties op het laatste optreden van de oud-profvoetballer. En: ,,De 2-0 in de belangrijkste MLS-wedstrijd van het jaar valt. Hij wordt niet eens genoemd. Wel een anekdote over Korbach. Historisch.” Eurosport reageerde al op Twitter: ,,Frank had gister z’n laatste uitzending en was duidelijk met van alles bezig behalve met zijn laatste wedstrijd! Ook wij hadden deze laatste keer anders voor ogen gehad en daarom onze oprechte excuses.‘’